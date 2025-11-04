PSG : l’arbitre du choc face au Bayern Munich est un doux souvenir
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : la réponse fracassante d’un proche du vestiaire au coup de sang de Kita

Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, avant un match.
Raphaël Nouet
4 novembre 2025

Si le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, a piqué une colère à la mi-temps du match contre Metz (0-2), un proche du vestiaire a rappelé que l’effectif n’était pas vraiment à la hauteur.

La tension monte au FC Nantes, à mesure que les contre-performances s’enchaînent et que la zone rouge se rapproche. Ouest-France a révélé lundi que le propriétaire du club, Waldemar Kita, avait déboulé dans le vestiaire, dimanche, à la mi-temps du match contre Metz (0-2), pour piquer une colère et s’expliquer avec son entraîneur, Luis Castro. Un Castro qui avait choisi de reconduire le même onze défait quatre jours plus tôt par Monaco (3-5), également à la Beaujoire, et qui n’a pas fait de changement en début de seconde période face aux Lorrains.

« En même temps, quand tu vois ce qu’il y a sur le banc, c’est compliqué… »

Mais cette absence de changements s’explique aussi par la faiblesse de l’effectif. Ainsi, un « proche du vestiaire » cité par Ouest-France tacle : « En même temps, quand tu vois ce qu’il y a sur le banc, c’est compliqué… ». Une critique qui, plus que les remplaçants, vise surtout la direction nantaise. C’est en effet elle qui a décidé de vendre ou de laisser partir quantité de joueurs cet été pour renflouer les caisses tout en ne dépensant que 4 M€ pour se « renforcer ».

Les Kita père et fils ont fait un pari cet été, celui de privilégier le bilan comptable au sportif. Beaucoup prédisaient une saison très compliquée au FC Nantes, on y est. Le propriétaire du club peut piquer toutes les colères qu’il veut, il est le premier responsable de cette situation…

FC NantesLigue 1
#A la une

Les plus lus

OM : De Zerbi annonce 4 coups durs et une obligation de victoire face à l’Atalanta
Compétitions...

OM : De Zerbi annonce 4 coups durs et une obligation de victoire face à l’Atalanta

Par Raphaël Nouet
Maurizio Mariani lors du match entre le PSG et Aston Villa la saison dernière.
Ligue des champions...

PSG : l’arbitre du choc face au Bayern Munich est un doux souvenir

Par Raphaël Nouet
Revue de presse : Lepaul dément les tensions autour d’Habib Beye
Ligue 1...

Revue de presse : Lepaul dément les tensions autour d’Habib Beye

Par Laurent Hess
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, avant un match.
FC Nantes...

FC Nantes : la réponse fracassante d’un proche du vestiaire au coup de sang de Kita

Par Raphaël Nouet
La joie de Jonathan David après un but avec la Juventus contre Parme.
Mercato...

OM Mercato : David (Juventus) en janvier pour oublier l’échec Endrick (Real Madrid) ?

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique avec l'un de ses adjoints avant le match du PSG à Lorient.
Ligue des champions...

PSG : 2 absences dans le groupe pour affronter le Bayern

Par Raphaël Nouet
Lucas Chevalier tout sourire lors d'un échauffement avec le PSG.
Ligue 1...

PSG : Chevalier justifie ses boulettes du début de saison

Par Raphaël Nouet
Tawfik Bentayeb (au sol) après son choc avec Noah Reveyre, lundi, lors de Pau-Troyes.
ASSE...

ASSE : une excellente nouvelle pour la défense verte venue de Troyes !

Par Raphaël Nouet
Louis Leroux lors du derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais.
FC Nantes...

Le Stade Rennais prêt à chiper un symbole du FC Nantes à prix cassé ?

Par Raphaël Nouet
La joie des joueurs du RC Lens après un but contre le FC Lorient.
Ligue 1...

RC Lens : les Sang et Or font la course en tête avec Arsenal dans un domaine

Par Raphaël Nouet
Paulo Fonseca en tribunes lors du match de l'OL contre le Paris FC.
Mercato...

Fonseca a battu l’OM pour Endrick mais le Real Madrid refroidit l’OL

Par Raphaël Nouet
Désiré Doué en action à Brest, avant sa blessure lors de Lorient-PSG.
Ligue 1...

PSG : après le Ballon d’Or de Dembélé, au tour de Doué d’être couronné !

Par Raphaël Nouet
Vinicius Jr félicitant Arda Güler lors du Clasico.
FC Barcelone...

Vinicius retrouve sa proie favorite, le FC Barcelone va signer un prodige

Par Raphaël Nouet
Luis Castro donnant des consignes à ses joueurs lors du match du FC Nantes contre Metz.
FC Nantes...

FC Nantes : malgré le coup de sang de Kita, Castro serein pour son avenir

Par Raphaël Nouet
Medhi Benatia au bord du terrain lors d'un match de l'OM au Vélodrome.
Ligue 1...

OM : Medhi Benatia sur le départ ?

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique sur le bord de la touche lors du match entre le PSG et l'OGC Nice.
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique va relancer deux blessés face au Bayern… mais pas Dembélé !

Par Raphaël Nouet
ASSE : le malaise entre Horneland et ses joueurs se confirme
ASSE...

ASSE : le malaise entre Horneland et ses joueurs se confirme

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Esteban Lepaul façonné par un ancien crack de l’OL
Ligue 1...

Stade Rennais : Esteban Lepaul façonné par un ancien crack de l’OL

Par Laurent Hess
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : recasée, Nicki Nicole assène le coup de grâce à Lamine Yamal 

Par Bastien Aubert
ASSE : gros coup dur pour l’ancien Vert Victor Lobry (Amiens)
Amiens SC...

ASSE : gros coup dur pour l’ancien Vert Victor Lobry (Amiens)

Par Laurent Hess
La joie des Verts après le but de Davitashvili contre le Red Star.
ASSE...

ASSE : les Verts ont-ils vraiment le niveau pour retrouver la Ligue 1 ?

Par Raphaël Nouet
PSG Mercato : le nouveau Thiago Motta fait craquer Luis Enrique !
LOSC...

PSG Mercato : le nouveau Thiago Motta fait craquer Luis Enrique !

Par Laurent Hess
OM Mercato : Balzaretti n’arrive pas seul à Marseille !
Mercato...

OM Mercato : Balzaretti n’arrive pas seul à Marseille !

Par Laurent Hess
PSG : Doué, c’est plus grave que prévu !
Equipe de France...

PSG : Doué, c’est plus grave que prévu !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet