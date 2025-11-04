Si le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, a piqué une colère à la mi-temps du match contre Metz (0-2), un proche du vestiaire a rappelé que l’effectif n’était pas vraiment à la hauteur.

La tension monte au FC Nantes, à mesure que les contre-performances s’enchaînent et que la zone rouge se rapproche. Ouest-France a révélé lundi que le propriétaire du club, Waldemar Kita, avait déboulé dans le vestiaire, dimanche, à la mi-temps du match contre Metz (0-2), pour piquer une colère et s’expliquer avec son entraîneur, Luis Castro. Un Castro qui avait choisi de reconduire le même onze défait quatre jours plus tôt par Monaco (3-5), également à la Beaujoire, et qui n’a pas fait de changement en début de seconde période face aux Lorrains.

« En même temps, quand tu vois ce qu’il y a sur le banc, c’est compliqué… »

Mais cette absence de changements s’explique aussi par la faiblesse de l’effectif. Ainsi, un « proche du vestiaire » cité par Ouest-France tacle : « En même temps, quand tu vois ce qu’il y a sur le banc, c’est compliqué… ». Une critique qui, plus que les remplaçants, vise surtout la direction nantaise. C’est en effet elle qui a décidé de vendre ou de laisser partir quantité de joueurs cet été pour renflouer les caisses tout en ne dépensant que 4 M€ pour se « renforcer ».

Les Kita père et fils ont fait un pari cet été, celui de privilégier le bilan comptable au sportif. Beaucoup prédisaient une saison très compliquée au FC Nantes, on y est. Le propriétaire du club peut piquer toutes les colères qu’il veut, il est le premier responsable de cette situation…