Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille de la réception de l’Atalanta Bergame en Champions League, Roberto De Zerbi a confirmé quatre absences.

Weah et Aguerd absents, les coups durs

« Weah, Balerdi, Aguerd, et Nadir ne devraient pas être disponibles pour affronter l’Atalanta demain. Le groupe sera le même que celui qui a joué à Auxerre samedi. »

Obligation de victoire

« La Ligue des champions rentre dans une phase plus importante. Il reste moins de matches, il faut absolument gagner. Trois points sur les trois premiers matches, c’est très peu, on aurait mérité d’en prendre plus à Madrid et à Lisbonne. »

L’Atalanta, un rival particulier

« Quand il y avait un match contre l’Atalanta à Brescia, on ne parlait que de ça du lundi au dimanche. L’Atalanta a eu la chance d’avoir des présidents importants, et à Brescia nous n’avons pas eu la même chance, donc il y a une différence de résultats. »

L’ambiance du Vélodrome

« Le Vélodrome, je le connaissais déjà avec Brighton et c’est une raison pour laquelle je suis venu ici. Ça a toujours été chaud. C’est un stade spécial, autant dans le bien que dans le mal. Il est aussi chaud qu’exigeant. Après, c’est à nous d’enflammer les supporters. C’est un privilège, non seulement pour moi, mais aussi pour les joueurs, de jouer et travailler dans ce stade. Nous avons des joueurs forts, des joueurs intelligents. Le Vélodrome, c’est comme un miroir. Comme vous le voyez, il va vous le rendre. On a envie de faire les choses d’une certaine manière. Si on le fait bien, il va le rendre, et si on rentre avec de la peur, pareil. Avec le temps, les joueurs l’ont compris. Maintenant, ils ont envie de jouer à la maison, l’atmosphère est différente. Quand on joue à la maison, les derniers jours avant le match sont différents. »