Le joueur du Bayern est sorti du silence après avoir blessé Marocain du PSG…

Sorti en pleurs hier juste avant la pause après un tacle par derrière de Luis Diaz, Achraf Hakimi a regagné les vestiaires sans pouvoir marcher. Il était soutenu par deux membres du staff. L’image a donné des sueurs froides à Luis Enrique ainsi qu’aux supporters parisiens et du Maroc car le latéral droit est un élément clé du PSG ainsi que des Lions de l’Atlas, qui disputeront la CAN dans deux mois. Une première estimation de son absence a été fixée à quatre à six semaines. Il pourrait même s’agir d’une simple entorse, sans ligament touché, ce qui pourrait limiter l’absence d’Hakimi à un gros mois de compétition. Une bonne nouvelle pour un PSG qui paye un très lourd tribut aux blessures depuis le début de la saison…

Diaz souhaite un prompt rétablissement à Hakimi

Muet depuis l’incident, Luis Diaz, qui s’est offert un doublé hier avant son expulsion, est sorti du silence sur son compte Instagram. «C’était une nuit pleine d’émotions, a posté le Colombien. Le football nous rappelle toujours qu’en 90 minutes, tout peut arriver le meilleur et le pire. J’étais triste de ne pas finir le match avec mes coéquipiers, mais fier de leur incroyable effort. Je souhaite à Hakimi un retour rapide sur les terrains.» Le Marocain devrait en savoir plus concernant la nature de sa blessure et la durée de son absence ce mercredi.