Elle va tomber ce jeudi…

Didier Deschamps va annoncer ce jeudi sa liste des Bleus retenus pour les deux prochains matchs de qualifications à la Coupe du monde 2026, contre l’Ukraine (13 novembre) et l’Azerbaïdjan (16 novembre). Et à sept mois de la Coupe du monde 2026, aucune surprise de taille ne devrait être annoncée, contrairement à la dernière liste où Deschamps avait fait appel à Jean-Philippe Mateta.

Vers un retour de Tchouameni, Cherki et Kolo Muani

Selon RMC, l’attaquant de Crystal Palace ne devrait pas être rappelé. Il devrait faire les frais du retour de Randal Kolo Muani, qui retrouve du temps de jeu à Tottenham. Rayan Cherki devrait lui aussi retrouver le chemin de Clairefontaine après avoir montré de belles choses avec Manchester City depuis son retour de blessure. Après avoir purgé sa suspension, Aurélien Tchouameni retrouvera logiquement les Bleus, et RMC pense que Warren Zaïre-Emery, à son avantage ces dernières semaines, pourrait lui aussi figurer dans la liste des Bleus.