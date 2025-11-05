Le Marocain était frustré au coup de sifflet final…

L’OM a concédé ce mercredi soir sa 3e défaite en 4 journées de Ligue des champions, battu au Vélodrome par l’Atalanta (0-1). Clairement, l’équipe de Roberto De Zerbi est passée à côté de son match mais le scénario a été terriblement frustrant puisque le but de l’Atalanta a suivi une action où l’OM aurait dû obtenir un penalty suite à une main d’un joueur italien dans sa surface de réparation.

Au coup de sifflet final, Nayef Aguerd n’a pas caché son incompréhension. « C’est pas la première fois… L’arbitre doit être juste et aller vérifier à la vidéo. C’est match important, c’est la Ligue des champions et il ne veut pas aller voir s’il y a penalty ou pas. C’est difficile de trouver les mots. Mais je suis fier de l’équipe, on va continuer à travailler. »