Le Marocain avait du mal à digérer le scénario de la défaite face à l’Atalanta…

L’OM a concédé ce mercredi soir sa 3e défaite en 4 journées de Ligue des champions, battu au Vélodrome par l’Atalanta (0-1). Clairement, l’équipe de Roberto De Zerbi est passée à côté de son match mais le scénario a été terriblement frustrant puisque le but de l’Atalanta a suivi une action où l’OM aurait dû obtenir un penalty suite à une main d’un joueur italien dans sa surface de réparation.

Après la rencontre, en zone mixte, Medhi Benatia ne digérait pas. A la question « est-ce que vous avez l’impression de vous être fait voler ce soir ? », le Marocain a eu cette réponse : « Pour ma part oui. Ce n’était pas une position naturelle du joueur de l’Atalanta et derrière lui il y avait Aubame qui était prêt à armer. Tout ce qu’on nous dit avant de débuter la saison était là pour qu’il siffle penalty et derrière on prend le but qui nous tue. »

Benatia a trouvé les arbitres arrogants

Et à Benatia d’ajouter, sur l’arbitrage… « J’aurais aimé qu’il aille contrôler pour avoir un avis un peu plus sûr. Y a même pas ça. En plus quand tu lui parles, c’est limite s’il te regarde. Ils sont arrogants. C’est peut-être ça qui me dérange le plus. » Le Marocain a ensuite parlé de la prestation très laborieuse de l’OM, sans tomber dans la sinistrose… « Si je regarde la prestation, les 20 premières minutes on a joué avec le frein à main. On n’est pas cette équipe là, on doit emballer les matchs. C’était mieux en deuxième mi-temps. C’est un motif pour positiver même si c’est dur. On a beaucoup d’absents. C’est un moment compliqué mais il faut faire le dos rond et aller à Brest en s’appuyant sur ce qu’on a fait en fin de match. Il faut regarder devant et rester positif. Rien n’est fini. »