L’attaquant belge est conscient que l’ASSE a un gros match à jouer samedi chez le leader, Troyes.

Mercredi soir, Lucas Stassin, Irvin Cardona et Luan Gadegbeku étaient les invités de Radio Scoop pour répondre à la chaîne partenaire des Verts en direct du stade Geoffroy-Guichard. Stassin a notamment évoqué le début de saison de l’ASSE. « On a perdu des points sur des matchs importants, on le sait. Maintenant, je pense que la saison est encore longue, et on n’est qu’à 5 points du premier. Je pense que c’est correct, même si on veut toujours plus et on doit vouloir aller chercher plus, forcément. »

Stassin à Troyes pour « aller chercher des points »

Avant le déplacement à Troyes ce samedi, Stassin a fait part de sa détermination… « Chaque match important, on le sait, en Ligue 2, et celui-ci va être important. On joue contre les premiers et il faudra aller chercher des points. » Encore plus après une triste défaite au Red Star (1-2)…