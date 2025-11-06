OM : la série noire continue, avec la stat qui tue !

L’OM n’y arrive vraiment pas contre les équipes du Top 5 européen…

L’OM a concédé mercredi soir sa 3e défaite en 4 journées de Ligue des champions, battu au Vélodrome par l’Atalanta (0-1). Clairement, l’équipe de Roberto De Zerbi est passée à côté de son match et le scénario a été terriblement frustrant puisque le but de l’Atalanta a suivi une action où l’OM aurait dû obtenir un penalty suite à une main d’un joueur italien dans sa surface de réparation.

17 défaites consécutives contre les équipes du Top 5 européens pour l’OM

Cette défaite, la 3e en 4 matches de Ligue des champions cette saison, porte un coup terrible aux ambitions marseillaises en C1. Et elle confirme que l’OM n’y arrive vraiment pas contre les « gros », comme en atteste cette stat : depuis 2012, Marseille vient d’enchaîner une 17e défaite en 17 matchs contre les équipes du Top 5 européen. Désespérant !