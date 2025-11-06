L’ancien défenseur reconnaît qu’il a vu l’OM un peu trop beau il y a quelques semaines…

L’OM a concédé mercredi soir sa 3e défaite en 4 journées de Ligue des champions, battu au Vélodrome par l’Atalanta (0-1). Clairement, l’équipe de Roberto De Zerbi est passée à côté de son match et le scénario a été terriblement frustrant puisque le but de l’Atalanta a suivi une action où l’OM aurait dû obtenir un penalty suite à une main d’un joueur italien dans sa surface de réparation.

Di Meco pas convaincu par Gomes, O’Riley et Vermeeren

Cette défaite, la 3e en 4 matches de Ligue des champions cette saison, porte un coup terrible aux ambitions marseillaises en C1. Et elle confirme que l’OM n’y arrive vraiment pas contre les « gros », comme en atteste cette stat : depuis 2012, Marseille vient d’enchaîner une 17e défaite en 17 matchs contre les équipes du Top 5 européen. Sur RMC, Eric Di Meco, qui voyait l’OM champion de France il y a quelques semaines, a reconnu s’être emballé… « C’est vrai qu’on s’est enthousiasmés après la performance au Real (2-1), où tu sors avec des regrets, la victoire contre Paris (1-0), la victoire à Strasbourg (1-2), la victoire contre l’Ajax (4-0). Et en réalité, on a voulu voir le verre à moitié plein, moi le premier d’ailleurs, sauf que tu te rends compte aujourd’hui que le PSG était amoindri, que contre Strasbourg, tant qu’il y avait égalité, tu prenais le bouillon, que l’Ajax n’a zéro point. Contre Le Havre, tu gagnes 6-2 mais tu es longtemps au coude à coude et en difficulté. Et même à Auxerre (0-1), tu fais un pauvre match, avec un but flipper pied gauche-pied droit. Donc en réalité, si on regarde les performances sur le fond vraiment, c’est moins beau que ce qu’on pensait. Il y a peut-être moins de qualité que ce qu’on pensait. »

Selon Di Meco, le départ d’Adrien Rabiot se fait ressentir… « Sur la saison dernière, tu n’en as pas cinquante des joueurs à garder. Tu n’en as pas tant que ça finalement. Et s’il y en a un à garder, c’est Rabiot et tu te renforces autour. Oui, il y avait un problème contractuel avec lui, mais ce problème contractuel va te combien si tu ne sors pas de la poule à l’arrivée ? Si on m’explique que Vermeeren, O’Riley et Angel Gomes peuvent être très rapidement au niveau de Rabiot, moi je suis désolé, ces garçons-là sont peut-être en devenir, mais pour le moment, c’est trop juste. Ils viennent d’arriver et ils découvrent ce niveau-là. Et ce n’est pas la Ligue 1. Par rapport à ce qu’a fait Rabiot l’an dernier et par rapport au niveau de l’OM et à ses ambitions, perdre un mec comme lui, c’est énorme. Il aurait été précieux. Il a été précieux l’an dernier. » Un avis bien tranché.