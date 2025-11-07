OM Mercato : Balzaretti allume la mèche, ces 3 recrues de poids attendues en janvier !

L’arrivée de Federico Balzaretti a donné un coup de fouet au mercato hivernal de l’Olympique de Marseille.

Le mercato de l’OM prend un coup d’accélérateur avec l’arrivée de Federico Balzaretti. Selon Le Petit OM, cette nomination est bien plus qu’un simple renfort dans la direction : elle pourrait relancer trois dossiers prioritaires pour le mercato d’hiver.

Le club cherche à combler des manques précis dans l’effectif. « Et oui, sans surprise il manque 3 joueurs dans cette équipe : un 10 créateur, un 6 physique capable de porter la balle (bye bye Kondogbia) et une doublure à Mason Greenwood. Ça tombe bien, ce sont les profils de joueurs sur lesquels planche la direction pour janvier », indique le compte X bien informé sur les arcanes du club phocéen, sans révéler les noms pour préserver la discrétion de Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Balzaretti connaît parfaitement le marché

Depuis l’arrivée de Longoria, l’OM a pris l’habitude de surprendre ses supporters lors des mercatos. Et cette fois encore, l’hiver s’annonce bouillant : si trois joueurs sont attendus, il ne serait pas surprenant que la liste s’allonge et que d’autres renforts débarquent avant la clôture du marché.

Les supporters de l’OM peuvent donc se préparer à un mercato actif et excitant : Balzaretti, en arrivant, semble avoir allumé la mèche et le feu pourrait prendre rapidement.