FC Nantes : Luis Castro a tranché pour le remplaçant de Lopes au Havre

La compo probable du FC Nantes pour le match au Havre.

En pleine tourmente avec trois défaites en quatre matchs, le FC Nantes se déplace au Havre, ce samedi à 19 heures, avec la peur au ventre. 15e de Ligue 1 à égalité avec le barragiste, le FCN devra faire sans Anthony Lopes, son principal atout.

Selon L’Équipe, c’est bel et bien Patrik Carlgren qui devrait être aligné par Luis Castro pour suppléer le Portugais en Normandie. Autre changement par rapport au match contre Metz la semaine dernière, Kwon Hyeok-kyu devrait reprendre sa place au milieu de terrain, au détriment du jeune Dehmaine Tabibou.

La compo probable du FC Nantes

Carlgren – Amian (cap), Awaziem, Tati, Cozza – Mwanga, Kwon, Leroux – Guirassy, El-Arabi, Abline.