Le groupe du FC Nantes pour affronter Le Havre ce samedi à 19h.

Ce samedi à 19h, le FC Nantes se déplace sur la pelouse du Havre pour la 12e journée de Ligue 1. À cette occasion, Luis Castro a retenu un groupe de 21 joueurs, dont ne fait pas partie Anthony Lopes, gardien et taulier nantais, blessé à la hanche. Un gros coup dur confirmé, et en son absence, c’est Carlgren ou Mirbach qui gardera les cages nantaises. De son côté, Hong Hyun-seok fait son retour.

Bonelli, Carlgren, Mirbach – Amian, Awaziem, Centonze, Cozza, Radaković, Tati – Benhattab, Deuff, Hong, Kwon, Leroux, Mwanga, Tabibou – Abline, Camara, El Arabi, Guirassy, Mohamed.