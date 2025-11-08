OM – SB29 : Gomes et Aubameyang délivrés, Vermeeren impressionnant, les notes des Olympiens
Le Havre – FC Nantes : le onze de Castro pour se rassurer

Luis Castro, tout sourire, avant le match du FC Nantes face à Metz.
Raphaël Nouet
8 novembre 2025

Six jours après une douloureuse défaite à domicile contre Metz (0-2), le FC Nantes affronte un autre candidat au maintien, Le Havre.

Match hyper important pour le FC Nantes ce samedi au stade Océane ! Les Canaris sont en chute libre, le moral dans les chaussettes après la défaite à domicile contre Metz (0-2) dimanche dernier. Ils ont en plus perdu Anthony Lopes, leur meilleur joueur depuis le début de la saison, sur blessure. Une réaction est attendue face aux Normands mais ce FC Nantes a-t-il les moyens techniques, physiques et surtout psychologiques pour cela ? Ce sera tout l’enjeu de cette partie décisive car, en cas de succès, le HAC prendrait sept points d’avance sur le FC Nantes, qui pourrait en plus passer la trêve internationale en position de lanterne rouge en fonction des résultats d’Auxerre, Lorient et Metz demain…

Pour ce match, sans surprise, Carlgren remplace Lopez dans les buts. Leroux est aligné au poste de latéral droit, à la place de Cozza. Kwon prend sa place au milieu de terrain. Ce sont les deux seuls changements dans le onze par rapport à Metz.

FCN : Carlgren – Amian, Awaziem, Tati, Leroux – Kwon, Mwanga, Tabibou – Guirassy, El-Arabi, Abline.

FC NantesLigue 1
