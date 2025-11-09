À l’été 2024, le Real Madrid est passé à un côté d’un joueur très prometteur, qui ne regrette absolument pas d’avoir snobé les Merengue.

À l’été 2024, le Real Madrid aurait pu réaliser un énorme coup sur le marché des transferts, en plus de l’arrivée de Kylian Mbappé. En effet, le club madrilène a longtemps été associé à Leny Yoro, qui était le défenseur du LOSC. Au final, le prometteur joueur de 19 ans a rejoint Manchester United pour une somme folle de 70 M€ bonus compris.

Et malgré des débuts assez compliqués en Angleterre, notamment avec une blessure, Yoro ne regrette absolument rien de son choix. Comme il l’a déclaré au Telegraph, ce refus de rejoindre le Real Madrid ne le tourmente pas du tout aujourd’hui.

« Aucun doute à ce sujet »

« Je n’ai jamais éprouvé un sentiment de regret. Je connais Manchester United, je sais que parfois, on peut faire une mauvaise saison, mais ce club est un club de haut niveau, il n’y a donc aucun doute à ce sujet. Je connaissais le projet du club avant d’arriver. Bien sûr, je ne pouvais pas m’attendre à terminer la première année à la 15e place. Mais ce sont des choses auxquelles il faut aussi faire face. Il n’y avait pas que Madrid ou Manchester, beaucoup de clubs me courtisaient. J’ai choisi Manchester et j’en suis vraiment heureux. Mais vous avez le directeur du club, l’entraîneur, tous les joueurs, ils sont là pour vous pousser chaque jour », a-t-il expliqué.

Pour son consoler, le Real Madrid a pris sa revanche et a recruté Dean Huijsen l’été dernier. Un choix pas forcément gagnant pour l’instant…

