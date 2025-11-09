OM : Benatia a pris une très grosse résolution… à cause de l’OL
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Real Madrid Mercato : un crack à 70 M€ a recalé les Merengue… et s’en félicite aujourd’hui

Real Madrid Mercato : un crack à 70 M€ a recalé les Merengue… et s’en félicite aujourd’hui
William Tertrin
9 novembre 2025

À l’été 2024, le Real Madrid est passé à un côté d’un joueur très prometteur, qui ne regrette absolument pas d’avoir snobé les Merengue.

À l’été 2024, le Real Madrid aurait pu réaliser un énorme coup sur le marché des transferts, en plus de l’arrivée de Kylian Mbappé. En effet, le club madrilène a longtemps été associé à Leny Yoro, qui était le défenseur du LOSC. Au final, le prometteur joueur de 19 ans a rejoint Manchester United pour une somme folle de 70 M€ bonus compris.

Et malgré des débuts assez compliqués en Angleterre, notamment avec une blessure, Yoro ne regrette absolument rien de son choix. Comme il l’a déclaré au Telegraph, ce refus de rejoindre le Real Madrid ne le tourmente pas du tout aujourd’hui.

« Aucun doute à ce sujet »

« Je n’ai jamais éprouvé un sentiment de regret. Je connais Manchester United, je sais que parfois, on peut faire une mauvaise saison, mais ce club est un club de haut niveau, il n’y a donc aucun doute à ce sujet. Je connaissais le projet du club avant d’arriver. Bien sûr, je ne pouvais pas m’attendre à terminer la première année à la 15e place. Mais ce sont des choses auxquelles il faut aussi faire face. Il n’y avait pas que Madrid ou Manchester, beaucoup de clubs me courtisaient. J’ai choisi Manchester et j’en suis vraiment heureux. Mais vous avez le directeur du club, l’entraîneur, tous les joueurs, ils sont là pour vous pousser chaque jour », a-t-il expliqué.

Pour son consoler, le Real Madrid a pris sa revanche et a recruté Dean Huijsen l’été dernier. Un choix pas forcément gagnant pour l’instant…

MercatoReal Madrid
#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Medhi Benatia (OM).
Ligue 1...

OM : Benatia a pris une très grosse résolution… à cause de l’OL

Par William Tertrin
Patrik Carlgren et Tylel Tati lors du match entre Le Havre et le FC Nantes.
FC Nantes...

Le FC Nantes s’est-il rassuré au Havre ?

Par Raphaël Nouet
Pierre Sage avant le match du RC Lens à Auxerre.
Mercato...

RC Lens : Pierre Sage vend la mèche pour le mercato d’hiver

Par William Tertrin
Real Madrid Mercato : un crack à 70 M€ a recalé les Merengue… et s’en félicite aujourd’hui
Mercato...

Real Madrid Mercato : un crack à 70 M€ a recalé les Merengue… et s’en félicite aujourd’hui

Par William Tertrin
RC Lens : Thauvin rappelé en équipe de France, pourquoi c’est une fausse bonne nouvelle
Equipe de France...

RC Lens : Thauvin rappelé en équipe de France, pourquoi c’est une fausse bonne nouvelle

Par William Tertrin
Joshua Duffus saluant les supporters de l'ASSE après le succès à Troyes.
ASSE...

ASSE : Duffus rassure après son festival à Troyes

Par Raphaël Nouet
La joie des Parisiens après leur succès au Groupama Stadium la saison dernière.
Ligue 1...

Le PSG sur la route d’un record face à l’OL

Par Raphaël Nouet
Le journaliste Pierre Ménès avant un match à la Meinau.
Ligue 1...

Ménès s’enflamme pour Sage, Saïd désigne la grande qualité du RC Lens

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, applaudissant le public après la victoire contre Pau.
ASSE...

ASSE : Horneland s’emballe pour un jeune et flatte le centre de formation

Par Raphaël Nouet
Corentin Tolisso en action lors du match entre le PFC et l'OL.
Equipe de France...

OL : Deschamps flingue les derniers espoirs de retour en sélection de Tolisso

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, pendant le match contre Brest.
Ligue 1...

OM : la blessure d’Aguerd, un coup de bluff de De Zerbi ?

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé saluant Xabi Alonso à sa sortie d'un match avec le Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : Alonso out, Mbappé bientôt dirigé par un coach qui rêvait de lui ?

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique et ses joueurs déçus après la défaite du PSG face au Bayern Munich.
Ligue 1...

PSG : le groupe pour le choc à Lyon avec une grande première

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, félicitant Breel Embolo à sa sortie du terrain.
Aj Auxerre...

Revue de presse : Beye félicite un remplaçant, l’AS Monaco hurle au scandale après Lens

Par Raphaël Nouet
ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Horneland doit en tirer les leçons et Kilmer Sports aussi ! »
ASSE...

ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Horneland doit en tirer les leçons et Kilmer Sports aussi ! »

Par Laurent Hess
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors de la séance ouverte au public.
FC Barcelone...

FC Barcelone : le groupe pour Vigo avec 2 surprises

Par Raphaël Nouet
Fabian Ruiz aux côtés de Kylian Mbappé et Lionel Messi lors de sa première saison au PSG.
Ligue 1...

PSG : un autre joueur que Vitinha a été brimé par Mbappé, Messi et Neymar

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, donnant des indications lors du match au Havre.
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro a ramené un nouveau souci du Havre

Par Raphaël Nouet
Malick Fofana en action avec l'OL face à Bâle en Europa League.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : l’un des joueurs les plus excitants de L1 ciblé !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, félicitant Angel Gomes à sa sortie face à Brest.
Ligue 1...

OM : De Zerbi s’est attaqué à un sujet impliquant le PSG après Brest

Par Raphaël Nouet
Green Angels et Magic Fans côte à côte lors du match de l'ASSE à Amiens.
ASSE...

ASSE : la raison navrante derrière la bagarre entre ultras à Troyes

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal taclant Kylian Mbappé lors du France-Espagne de juin dernier en Ligue des Nations.
FC Barcelone...

Défis explosifs pour Mbappé et Yamal

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland donnant ses consignes à ses joueurs au cours du match ASSE-Pau.
ASSE...

ASSE Mercato : Horneland ouvre la porte à un départ de Stassin et Davitashvili !

Par Raphaël Nouet
La Brigade Loire était présente au Havre samedi pour soutenir le FC Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : le Stade Rennais à l’origine d’une énorme sanction ?

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet