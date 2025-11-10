C’est une bonne nouvelle… qui a tout d’un coup dur : Lucas Stassin a de nouveau été appelé avec les Espoirs belges pour affronter l’Autriche durant la trêve. L’attaquant de l’AS Saint-Étienne n’entre toujours pas dans les plans de Rudi Garcia chez les A.

Coup dur pour l’ASSE et Lucas Stassin. Comme plusieurs de ses coéquipiers, l’attaquant de 20 ans ne sera pas du voyage à Dijon pour l’entrée en lice de l’ASSE en Coupe de France, face à Quetigny, samedi prochain.

Stassin a en effet été appelé avec les Espoirs belges pour affronter l’Autriche durant la trêve. Cette convocation confirme que le sélectionneur belge compte sur lui pour porter l’équipe vers l’Euro U21, et que Rudi Garcia ne semble pas encore prêt à lui faire confiance chez les A.

Une situation frustrante pour Stassin, qui espère qu’un grand match face à l’Autriche changera la donne. En attendant, il garde la tête froide et continue de progresser avec les Verts, déterminé à prouver qu’il mérite enfin sa chance parmi les A.