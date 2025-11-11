Décisif et auteur d’un grand match à Troyes lors de la victoire de l’ASSE (3-2), Joshua Duffus a-t-il gagné ses galons de titulaire ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat.

Oui, il use et dynamite les défenses adverses

« À Troyes, Eirik Horneland avait fait un choix fort en décidant de laisser Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sur le banc au profit d’Irvin Cardona, Augustine Boakye et Joshua Duffus. Et tous les trois ont marqué, le dernier cité délivrant même également deux passes décisives. Comme il y avait 3-0 lorsque l’ancien joueur de Brighton a dû céder sa place à Lucas Stassin, sur blessure, il est inutile d’aller chercher plus loin le grand artisan de cette victoire…

Je note aussi la présence de Duffus lors des deux cartons réalisés depuis le début de la saison par l’ASSE, face à Rodez (4-0) et Pau (6-0). Preuve que l’attaquant anglo-jamaïcain a la capacité d’user puis de faire exploser les défenses adverses grâce à sa puissance et son punch. À mes yeux, il devient bien plus qu’un simple faire-valoir pour Stassin, qui va devoir sérieusement retrouver la confiance et son sens du but s’il ne veut pas s’inquiéter pour son avenir. À moins que tout cela, finalement, n’accélère son envie de quitter l’ASSE cet hiver… »

Bastien AUBERT

Duffus est très bon mais Stassin est meilleur !

« Je trouve que ce sujet de débat illustre à merveille la maxime qui veut que tout va très vite en football. Car qui aurait osé remettre en question le statut de Lucas Stassin le 20 avril dernier après son doublé contre l’OL ? Un doublé magnifique qui avait offert aux Verts une victoire inespérée face au grand rival. Mais sept mois plus tard, le Belge n’est même plus titulaire à l’ASSE ! Ce n’est pas parce qu’il a perdu son talent, évidemment pas, simplement parce qu’il n’a plus forcément la tête à Saint-Etienne. Il souhaitait partir à l’intersaison pour rester dans une élite européenne et pouvoir ainsi postuler à une place en sélection nationale pour la Coupe du monde 2026. Kilmer Sport a tenu à le conserver et voilà le résultat.

Alors oui, en l’état actuel des choses, Duffus fait meilleure impression que Stassin. Mais je pense qu’en termes de finition, le Belge reste meilleur. Et que si sa direction ou Eirik Horneland lui dit « Brille jusqu’en janvier et on te laissera partir au mercato d’hiver », il explosera tout. La motivation est, à mes yeux, le seul obstacle à un retour de Stassin à son meilleur niveau. S’il la retrouve, il mettra tout le monde d’accord. Et même si Duffus ne démérite pas, il retrouvera une place de titulaire dans le onze de départ. »

Raphaël NOUET