Les infos du jour : OL – PSG fait scandale, Aguerd rassure l’OM, Messi revient à Barcelone

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 10 novembre 2025.

La grosse info : scandales multiples lors d’OL-PSG !

Entre les erreurs d’arbitrage, les altercations sur le terrain et les affrontements entre supporters, le choc OL-PSG (2-3) a connu de nombreuses polémiques.

OL – PSG : l’arbitrage de Benoît Bastien fait scandale, Lyon crie à l’injustice !

OL – PSG : un Parisien provoque les Bad Gones, échauffourées en tribunes !

OL – PSG : Pierre Ménès a radicalement tranché la polémique arbitrale

OL – PSG : un nouveau scandale explose autour de M. Bastien !

Mais aussi…

Deux jours après la victoire à Troyes (3-2), l’ambiance est plus sereine à Saint-Etienne, où Eirik Horneland devrait continuer l’aventure alors qu’il était en danger avant le choc.

ASSE : un Vert a alerté ses coéquipiers pour éviter un grand danger

ASSE : énorme coup dur pour Maxime Bernauer !

ASSE : encore une mauvaise nouvelle pour Lucas Stassin !

ASSE : une trêve entre Horneland et son vestiaire, Kilmer Sports est mort de rire !

ASSE : en plus de Pedro, de nouveaux jeunes lancés par Horneland après la trêve ?

ASSE : un Vert à nouveau assuré de remporter un trophée

Nayef Aguerd serait plus optimiste que son entraîneur concernant sa pubalgie.

OM : c’est acté, un Rennais vient remplacer Aguerd !

OM : courtisé, Robinio Vaz a acté un premier choix très fort pour son avenir

OM : Benatia fait une grande annonce Mercato, Arsenal et Liverpool tremblent pour cet hiver !

OM : De Zerbi a identifié un nouveau titulaire à Nice !

OM : Aguerd fait une annonce choc sur sa blessure

OM : l’Atalanta frustre un peu plus De Zerbi et les Marseillais

OM : Rothen et Dugarry répondent à Benatia

L’ambiance est à la sinistrose du côté de Nice, où la tension est grande entre Franck Haise et ses joueurs.

Revue de presse : Clauss savonne la planche d’Haise à Nice, le beau geste de Thauvin aux supporters lensois

Pour Pierre Ménès, le FC Nantes aurait dû fermer la boutique à double tour dans les derniers instants de son match au Havre, façon Antoine Kombouaré.

FC Nantes : Pierre Ménès ressort Kombouaré du placard et juge l’intérim de Carlgren au Havre

FC Nantes : Chirivella s’étrangle devant le salaire de Kwon chez les Canaris

FC Nantes : Kita invité dans la polémique Mbappé – Orelsan

Will Still n’aurait pas l’intention de revenir en France alors que son nom a circulé du côté de Rennes et de Saint-Etienne.

RC Lens, Stade Rennais, ASSE : Will Still vend la mèche pour son avenir

RC Lens : les Sang et Or sont-ils candidats au titre ?

RC Lens, OM Mercato : Elye Wahi prêt à trahir ses deux ex ?

Voici l’équipe type de la 12e journée de Ligue 1, dans laquelle figure des joueurs de l’OM, du PSG et du RC Lens.

PSG, OM, RC Lens : Thauvin mène le Racing dans l’équipe type de la 12e journée de L1

L’ailier belge a été annoncé dans le viseur du Barça mais sa direction ne semble pas décidée à le vendre au club catalan.

OL Mercato : Lyon a donné sa réponse au FC Barcelone pour Malick Fofana

Le club de la capitale viserait un jeune joueur du Stade Rennais pour la saison prochaine.

Stade Rennais : le PSG prépare un coup tordu à Habib Beye au Mercato

Des supporters des Dogues se sont distingués en mal à la Meinau, le club nordiste a immédiatement réagi.

LOSC : le club s’excuse pour les insultes racistes à Strasbourg

Lucas Chevalier est dans le viseur des critiques en raison d’une nouvelle performance décevante à Lyon.

PSG : le clan Chevalier monte au créneau après l’horrible affaire de racisme

PSG, FC Barcelone Mercato : un des deux clubs a pris de l’avance pour Tylel Tati (FC Nantes)

PSG : Ménès prend Chevalier pour taper sur Campos

Voici les Unes de la presse ibérique en ce lundi 10 novembre 2025.

Revue de presse espagnole : coup dur pour Mbappé au Real, le Barça perd un nouveau joueur

Des photos de Lionel Messi sur la pelouse du Camp Nou ont fuité.

Lionel Messi de retour à Barcelone !

FC Barcelone : Yamal victime de racisme, un horrible scandale éclabousse le Barça !

FC Barcelone : Messi a fait une nouvelle crasse à la direction !