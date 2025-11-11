OM Mercato : une offre de 10 M€ est partie pour Ceballos, le Real Madrid prêt à craquer !

Après avoir déjà tourné les talons devant un prêt à l’OM cet été, Dani Ceballos (Real Madrid, 29 ans) pourrait en faire autant au mercato hivernal.

Le feuilleton Dani Ceballos pourrait refroidir les ardeurs de l’Olympique de Marseille. Alors que le milieu espagnol était cité parmi les options intéressantes pour renforcer le secteur médian marseillais, le Real Madrid a désormais fixé sa position : l’été prochain, le milieu de terrain espagnol devrait quitter la Casa Blanca, mais pas pour rejoindre la Ligue 1.

Selon Fichajes, le Real Madrid a reçu une offre ferme de 10 millions d’euros, plus deux millions de bonus, de la part du club saoudien Neom SC. Convaincus que le joueur a fait le tour de son cycle à Madrid et limité dans son temps de jeu cette saison, les dirigeants merengues considèrent cette transaction comme cohérente et ne semblent pas envisager d’autres solutions.

Neom prêt à boucler l’affaire Ceballos ?

Pour l’OM, qui cherchait à se renforcer au milieu, la nouvelle tombe comme un nouveau coup de froid après la volte-face de l’été. Ceballos, qui pourrait relancer sa carrière avec plus de responsabilités, devrait finalement se tourner vers l’Arabie saoudite plutôt que vers Marseille.

Cette décision madrilène s’inscrit dans la logique du club : faire de la place dans l’effectif, récupérer des fonds et se préparer à accueillir de nouvelles recrues correspondant davantage au projet sportif du Real Madrid. De son côté, le joueur de 29 ans voit dans cette offre une opportunité de retrouver un rôle majeur sur le terrain, ce qui éloigne un peu plus l’espoir marseillais de l’attirer.