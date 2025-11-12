FC Barcelone : une star du vestiaire a provoqué la rupture entre Lamine Yamal et Nicki Nicole !

Lamine Yamal et la chanteuse argentine Nicki Nicole se sont séparés, dans un contexte tendu au FC Barcelone : la vie très médiatisée du jeune prodige de 18 ans commençait à irriter ses coéquipiers, excédés par l’agitation permanente autour du couple.

Le FC Barcelone vit de tensions cette saison. Ces dernières semaines, Don Balon assure que le vestiaire blaugrana vivait mal la surexposition de Lamine Yamal au ras de Nicki Nicole. À chaque sortie du centre d’entraînement de Sant Joan Despí, une foule de paparazzis attendait le couple, espérant un cliché de la star et de la chanteuse.

Lewandowski a recadré Yamal !

Si Nicki Nicole ne cherchait pas à déranger, sa présence régulière, notamment lors des séances d’entraînement, a fini par lasser les cadres du groupe. Certains, dont Robert Lewandowski, auraient même recadré Yamal, lui demandant de faire preuve de discrétion pour ne pas nuire à la sérénité du vestiaire.

Nicki s’en est allée…

L’épisode aurait laissé des traces. Le jeune joueur, conscient du malaise créé, aurait finalement décidé de prendre ses distances avec Nicki Nicole pour se recentrer sur sa carrière et apaiser les tensions au sein de l’équipe. Une rupture difficile mais jugée nécessaire par son entourage. Yamal, désormais célibataire, veut se concentrer sur le football et sur son rêve de marquer durablement l’histoire du club catalan. Jusqu’à la prochaine amourette ?