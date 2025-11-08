Lamine Yamal (FC Barcelone, 18 ans) est célibataire après sa relation de trois mois avec la chanteuse argentine Nicki Nicole. Et tout le monde parle déjà d’Anna Gegnoso, l’influenceuse qui pourrait bien lui faire tourner la tête.

Coup de tonnerre dans le monde du football et des réseaux sociaux ! Lamine Yamal aurait mis fin à sa relation avec Nicki Nicole après trois mois d’idylle. Le week-end dernier, le jeune attaquant espagnol aurait directement confié la nouvelle à un journaliste et YouTuber espagnol, mettant ainsi fin aux spéculations.

Mais comme souvent dans ces histoires, la fin d’une romance en attire une autre. Depuis, les rumeurs s’enflamment autour d’Anna Gegnoso, 20 ans, influenceuse et fan inconditionnelle de foot. Selon The Sun, la jeune femme aurait assisté aux matchs du FC Barcelone contre Las Palmas la saison dernière et serait désormais dans le viseur du crack catalan.

Yamal, déjà au centre de tous les projecteurs sur le terrain, semble donc prêt à faire parler de lui hors des pelouses. Le mois dernier, il aurait même pris un petit break à Milan, laissant libre cours aux spéculations sur ses nouvelles aventures sentimentales. Entre ruptures médiatiques, rendez-vous secrets et fans en alerte, la love story du jeune Barcelonais promet encore de nombreuses révélations. Affaire à suivre de très près…