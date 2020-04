Ligue 1, Ligue 2 : le scénario catastrophe se précise pour les supporters

false

Il est presque acquis que les supporters français ne retrouveront pas les stades de Ligue 1 et de Ligue 2 avant plusieurs mois.

Au sujet du football français, comme pour le reste de l’Europe, deux questions majeures se posent : le championnat reprendra-t-il et quand pourront revenir les supporters dans les stades ? Impossible de répondre à la première, et quelques options pour la seconde. Pas nécessairement joyeuses pour tous les supporters français des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.

C’est tout d’abord la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui s’est exprimée sur le sujet. « Le huis-clos va durer a minima jusqu’en septembre, voire jusqu’à nouvel ordre. Jusqu’à que l’on trouve un vaccin ». Et à propos de vaccin, certains doutent de sa rapidité. A commencer par le patron de Mediapro, Jaume Roures, prochain diffuseur de la Ligue 1 en France et interrogé par la radio espagnole, Onda Cero.

« Je dis que nous ne commencerons pas 2021 avec des supporters dans les stades »

« Il faudra attendre au moins un an avant qu’il y ait un vaccin, et nous ne pouvons mettre personne en danger avant. Il n’y a aucun moyen d’avoir une distanciation sociale lorsque vous avez 20 000 personnes dans un stade. Je dis que nous ne commencerons pas 2021 avec des supporters dans les stades, à moins que les scientifiques du monde ne surprennent tout le monde et proposent un vaccin accessible avant cette date. Ce qui, selon les scientifiques, n’est pas possible. »