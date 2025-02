ASSE Mercato : Amougou à Chelsea c’est fait, 15 millions d’euros pour les Verts

C’était dans les tuyaux, ça ne va pas tarder à être officiel : le milieu de terrain de l’ASSE, Mathis Amougou, va s’engager en faveur du club anglais de Chelsea.

Mathis Amougou va retrouver à Chelsea un autre joueur formé à l’ASSE : Wesley Fofana. Ce sera du moins le cas dans quelques heures lorsque le transfert sera rendu officiel par les deux clubs. Mais Fabrizio Romano, toujours bien informé en matière de mercato, est formel : le here we go est acté.

Précision, et elle est de taille, le joueur ne devrait pas être prêté au RC Strasbourg dans la foulée, comme cela fut évoqué à un moment. Le transfert va rapporter 15 millions d’euros aux dirigeants stéphanois.

🚨🔵 Mathis Amougou to Chelsea, here we go! Deal done and medical tests are ongoing right now.



The transfer is for Chelsea and NOT for Strasbourg, confirmed.



€15m package to St Etienne, long term deal in place with the 19 year old midfielder. pic.twitter.com/RyvVqP09vu