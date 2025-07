Aperçu à Aix-les-Bains vendredi pour le match amical de l’ASSE face au Servette (défaite 3-2), Joshua Duffus est la nouvelle recrue des Verts. Un bon choix de la part de Kilmer ? C’est notre débat.

« Un sacré pari tenté par les Verts »

« Décrit comme un attaquant prometteur, et surtout observé par des clubs comme Francfort et Leverkusen, Joshua Duffus a finalement choisi l’ASSE pour poursuivre sa progression. C’est quand même un sacré pari tenté ici par les Verts, qui misent sur un joueur de 20 ans n’ayant joué que… 2 minutes en professionnel avec Brighton. Même s’il ne démarrera pas la saison dans la peau d’un titulaire, il aura tout de même un rôle à jouer au sein de l’attaque stéphanoise. C’est donc un flou total (ou presque) qui entoure ce recrutement, et ce même si Sainté ne jouera « que » la Ligue 2. On souhaite tout de même que Duffus se révèle être la belle surprise de cette saison, avec la remontée en ligne de mire ! ».

William TERTRIN

« Un prospect, pas un renfort »

« Il faudra encore attendre pour voir qui sera le remplaçant de Lucas Stassin à la pointe de l’attaque de l’ASSE. Mais comme le Belge n’est pas encore parti, KSV tente un coup avec Josh Duffus. Il est clair que les références du jeune anglais ne sont pas très brillantes : seulement 2 minutes de jeu en Ligue Europa, un match en Premier League, 8 buts inscrits la saison dernière avec la réserve de Brighton. Difficile donc de voir en lui le successeur de Stassin, ni même de Sissoko parti à Bochum. Mais Duffus était libre et il faut croire que KSV et ses pros de la DATA l’ont identifié comme un prospect intéressant. On va attendre de voir pour juger. Perso, je m’attends à ce que le jeune anglais (20 ans) soit invité à faire ses preuves en réserve dans un premier temps. Et je ne vois qu’un seul risque dans cette (probable) signature : la durée du contrat (4 ans)… »

Laurent HESS