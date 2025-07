ASSE Mercato : Kilmer Sports a boosté son staff, Horneland applaudit

Eirik Horneland se réjouit d’avoir un staff plus étoffé, à l’initiative de KSV, le propriétaire de l’ASSE.

L’AS Saint-Étienne continue de structurer son organisation en vue de la saison à venir. Après les ajustements opérés dans l’effectif, deux nouveaux membres ont intégré le staff technique d’Eirik Horneland : l’Anglais Calum Daley et l’Irlandais Donough Holohan. Daley, qui officiait précédemment aux Queens Park Rangers, arrive en tant que préparateur physique. Et Holohan, passé notamment par Manchester City, occupera le poste de directeur de la performance à Saint-Étienne. Son rôle sera central dans la coordination entre les différents pôles du club : préparation physique, récupération, suivi médical et analyse des données.

« Le club a des ambitions et il a pris de super professionnels »

Après l’arrivée de David Tivey, autre anglais, à la préparation physique, et celle du coordinateur de la cellule de recrutement, le jeune belge Alexandre Lousberg, le staff de l’ASSE est désormais plus étoffé. Ce dont s’est réjoui Horneland. « Ce n’est pas une demande de ma part, a confié le Norvégien au Progrès. Le club a des ambitions et il a pris de super professionnels pour le staff. Ils ont fait une très bonne impression dès leur arrivée grâce à leurs connaissances et leur expérience. Je suis heureux de leur présence, cela va nous aider à accomplir nos rêves. C’est toujours difficile d’entraîner Saint-Étienne, il y a tellement de choses à surveiller. Pour avoir une bonne équipe, il nous faut un bon staff. »