ASSE Mercato : Kilmer Sports frappe un grand coup, un Espoir portugais va signer !

Voici la revue de presse espagnole de ce dimanche 6 juillet. AS : « LA FABRICA EST MONDIALE » Le journal AS célèbre la formation madrilène, « La Fábrica », mise en lumière par les prestations de Gonzalo et Fran García, qui ont été décisifs dans la victoire du Real Madrid face à Dortmund (3-2). AS parle d’un « bon […]