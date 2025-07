ASSE Mercato : les premiers mots de Chico Lamba avec un clin d’œil pour Aubameyang

Après l’officialisation de son arrivée à l’ASSE, Chico Lamba a pris la parole.

Ce lundi, Chico Lamba a officiellement rejoint l’AS Saint-Étienne. Le jeune défenseur central portugais arrive chez les Verts en provenance d’Arouca. Le montant du transfert s’élèverait à 8 millions d’euros bonus compris. Le joueur de 22 ans s’est engagé pour les quatre prochaines saisons avec l’ASSE, soit jusqu’en juin 2029.

Les premiers de Chico Lamba en Vert

Sur le site officiel du club stéphanois, l’international Espoirs portugais a livré ses premiers mots en tant que joueur de l’AS Saint-Étienne, se souvenant regarder les matchs des Verts à l’époque de Pierre-Emerick Aubameyang. « Je suis très heureux et fier de signer dans ce grand club qu’est l’AS Saint-Étienne. Plus jeune, j’ai regardé des matches des Verts, je me souviens de ceux d’Aubameyang par exemple et j’ai déjà vu des images de l’ambiance incroyable qu’il y a dans le Chaudron, de la présence des supporters dans les stades partout en France. J’ai vraiment hâte de faire mes premiers pas en Vert, de jouer mon premier match devant ces supporters et d’aider l’ASSE à atteindre ses objectifs ! »