Benjamin Bouchouari devrait bien quitter l’ASSE dans les prochains jours. La différence entre l’offre de Trabzonspor et les attentes de Saint-Etienne serait d’un millions d’euros.

🟨 Négociation en cours

En début de journée, Foot Mercato a révélé que l’AS Saint-Etienne avait reçu une offre pour son milieu Benjamin Bouchouari. Arrivé en 2022, juste après la relégation en L2, le Belgo-Marocain de 22 ans ne devrait pas vivre de quatrième saison dans le Forez. Trabzonspor s’intéresse à lui et aurait formulé une offre de 3 M€, selon le média. Offre rejetée par la direction stéphanoise, qui attendrait plus pour un joueur coté 5 M€ par Transfermarkt.

1 M€ de différence entre l’offre de Trabzonspor et les attentes de l’ASSE ?

Mais ce soir, le journaliste turc Safa Can Konuksever annonce que les positions des deux clubs sont proches et l’écart entre l’offre de l’un et l’attente de l’autre pas très grand : « Je pense que Trabzonspor finalisera le transfert de Benjamin Bouchouari d’ici la fin de la semaine. La différence est d’un million d’euros », a-t-il déclaré. Selon lui, l’offre de Trabzonspor serait de 3,5 M€, bonus compris. Cet optimisme laisse à penser que les dirigeants turcs vont refaire une offre aux Verts et que ceux-ci l’accepteront.

Quand le deal sera finalisé, il sera temps de faire le bilan du passage de Benjamin Bouchouari à Saint-Etienne. Recruté pour 1,1 M€, il aura permis à l’ASSE de faire une belle culbute financière. Mais il n’aura jamais confirmé les promesses générées par ses années chez les jeunes aux Pays-Bas. Pas assez décisif, le Belgo-Marocain n’a pas réussi à franchir un cap dans le Forez.