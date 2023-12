ASSE : Antonetti dit pourquoi il ne reviendra pas dans le Forez

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Il n'a rien oublié. Et en fait toujours une question de principe. Frédéric Antonetti, ancien entraîneur de l'ASSE, avait été écarté du banc de touche des Verts en 2004 par un certain Bernard Caïazzo, toujours au club, qui lui avait préféré Elie Baup. Dix-neuf ans plus tard, alors qu'Antonetti est sans club, la direction stéphanoise vient de se séparer de Laurent Batlles et de choisir Olivier Dall'Oglio comme successeur.

Conditions pas réunies

Un poste qui aurait pu revenir à Antonetti, si il n'en faisait pas une question de principe. C'est ce qu'il a confirmé dans le Canal Football Club. "Oui, j'ai été contacté par Saint-Etienne, pas plus tard qu'il ya trois jours. J'ai même été harcelé parfois. Mais les conditions en sont pas réunies pour que je revienne. Les conditions ? Je ne travaillerai jamais avec Monsieur Caïazzo. Je dis Monsieur, mais je pourrais juste dire Caïazzo."

C'est dit.

Podcast Men's Up Life