ASSE : miracle, Batlles a enfin la solution pour remonter en Ligue 1

Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

L’ASSE s’est donné un peu d’air. Avec les trois points ramenés de Caen ce week-end (2-1), les Verts ont intégré la première moitié du classement et comptent 8 points avant d’aller à Concarneau samedi prochain (19h). Ce résultat positif a un peu redonné le sourire à Patrick Guillou. « Finalement, en Ligue 2, être solidaires suffit parfois pour gagner un match. C’est aux joueurs et au staff de créer une âme, car elle ne viendra pas des dirigeants en place. Néanmoins, cet exploit en terre normande appelle à la modestie. Le contenu, les faits de match et les décisions du corps arbitral rappellent également à la vigilance. Le triumvirat peut aussi souffler et respirer un bon coup », a-t-il analysé dans Le Progrès.

« Batlles a trouvé la solution »

« Reconnaissons à Batlles cette force de résister à la pression et à l’adversité. Pas grand monde au club monte au créneau publiquement pour le protéger, insiste-t-il. Le coach veillera à constituer le groupe le plus sain possible en écartant sans scrupules ceux qui n’adhèrent pas au projet (...) Batlles a trouvé la solution. Changement de cap avec une organisation différente. Un mini-remaniement et un ‘chamboule-mou’ auront permis de retrouver une cohésion et de la consistance. Solide, valeureux et combatif, ce onze a su résister dans ses temps faibles. Ce 4-3-3 temporaire permet de bouleverser l’ordre établi. » Et d’installer de nouveau un espoir en vue de la Ligue 1.

