ASSE : Batlles se rapproche de son onze type pour 2023-2024

En battant le FC Annecy (3-2) hier en amical, l'ASSE a enregistré un troisième succès en quatre rencontres dans cette préparation estivale. Les Verts ont montré de belles choses face aux Savoyards notamment dans le secteur offensif malgré plusieurs absences préjudiciables. « J'ai eu quelques difficultés à construire l'équipe, a-t-il affirmé après la rencontre. Il a fallu que je gère les temps de jeu ce n'est pas évident de créer quelque chose parce qu'on doit pondérer en cohérence la qualité technique, physique et les temps de jeu. J'aurais préféré amener certains joueurs à 70 minutes. »

À Montpellier samedi avec son futur onze ?

Au-delà de cette pointe de frustration, le coach de l’ASSE a pu jauger ses forces vives et se rapprocher ainsi de ce à quoi devrait ressembler son équipe type la saison prochaine. « Ce n'était pas facile mais à partir de samedi on y verra plus clair, a-t-il ajouté. On va essayer de partir à Montpellier avec une équipe qui ressemblera à celle qui jouera contre Grenoble lors de la première journée. »

