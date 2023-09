ASSE : et si le début de saison des Verts était porteur d'espoirs ?

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Deux défaites, sur le terrain de Rodez et à domicile contre Grenoble. Deux matches nuls et une victoire, face à QRM, ce qui permet à l'ASSE de totaliser 5 petits points après 5 journées de Ligue 2. On est loin, très loin même, de présenter les joueurs des Verts comme des candidats sérieux à la remontée en L1.

Gagner à Caen

Et pourtant, comme le fait remarquer justement le site poteauxcarrés, il y a encore de l'espoir pour les supporters stéphanois. Pour quelle raison ? Parce qu'en 1999, l’équipe alors dirigée par Robert Nouzaret comptait 7 points, seulement, après 5 journées et avant de finir par monter. Et parce qu'en 2004, l'équipe de Frédéric Antonetti n'avait elle que six petits points.

Il faudra donc aux Verts prendre des points dans les prochaines semaines pour se dire que tout est encore permis. Et dès le prochain match, dans dix jours, sur le terrain du SM Caen.

