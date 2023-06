ASSE - EXCLU BUT! Jérémie Janot : « Je suis content pour Batlles, ce n'était pas évident »

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

But ! : Jérémie, l'accueil du Chaudron a dû vous faire chaud au cœur...

Jérémie JANOT : Incroyable ! Je me disais que ça allait être un bon moment mais là c'était incroyable. J'ai eu des frissons. Il fallait que je prépare mon gardien mais c'était dur, c'était beaucoup d'émotions. Et à la fin je me déboite l'épaule en rejoignant les Magic Fans ! Ils avaient envie que je vienne dire un petit mot. La photographe du club m'a fait une super photo en bas du kop. Franchement, c'était une soirée magnifique. En plus on se maintient. Je ne pouvais pas rêver mieux.



Vous êtes en fin de contrat. Votre avenir est-il toujours à Valenciennes ?

Je dois rencontrer les dirigeants. On va discuter. Et il y a une chose dont je dois m'occuper sérieusement c'est mon épaule, ça fait six fois en deux ans qu'elle se déboîte. Le « Doc » m'a engueulé. Ça ne m'empêche pas d'entraîner, mais bon...

Valenciennes a vécu une deuxième partie de saison compliquée. Ne fallait-il pas s'y attendre après le départ de Gautier Larsonneur ?

C'est vrai que Gautier avait été important. C'est le meilleur gardien de L2. Il aurait sa place dans certaines équipes de L1. Il avait pris 14 buts en 17 matches, avec des performances exceptionnelles. Et dans le vestiaire il était très important aussi. On a pris Stefan Bajic mais je m'en veux. Il sortait d'une grosse blessure au poignet, il n'avait pas eu de préparation. Il manquait de cannes. Stef, c'est un jeune gardien à très haut potentiel, ce n'est pour rien s'il est toujours appelé en Espoirs, mais on aurait dû lui faire une préparation spécifique, même si ce n'était pas évident à programmer en jouant tous les trois jours. Après, Lassana Sy a fini la saison. Cela fait trois ans qu'il est avec moi et c'est un super gardien. En U19 et en réserve, les autres l'appelaient Monsieur Clean Sheet. Il en a fait 4 en 8 matches avec nous ! Il a été épatant. Il n'a vraiment peur de rien !

Vous vous êtes fait peur sur la fin...

On a fait trop de nuls. On n'a qu'une défaite de plus que l'ASSE mais avec les nuls, tu n'avances pas et derrière personne ne lâchait, ça revenait. La L2 est vraiment un championnat difficile et avec 4 descentes encore plus ! Les causeries d'Ahmed (Kantari) ont été top. On a eu peur mais on y a cru jusqu'au bout.

« La première des choses, c'était de se réconcilier avec le public. Les supporters et l'équipe vont repartir main dans la main pour débuter la saison prochaine. C'est tellement important ici. »

Qu'avez-vous pensé de la saison de l'ASSE ?

C'était un peu l'inverse. C'était très compliqué au début, jusqu'à la coupure. Et après il y a eu une belle remontée. L'arrivée de Gautier a rassuré tout le monde, il a vite gagné des points. Son arrêt à Niort, pour moi, c'est le tournant de la saison. Et comme offensivement, le potentiel est énorme... En 7 ans de L2, je n'ai jamais vu ça.

Pensez-vous que Laurent Batlles a jeté de bonnes bases pour la saison prochaine ?

Sur la deuxième partie de saison oui. Il a eu de bons résultats. Il y a une bonne équipe. Lolo, je l'ai félicité. Je suis content pour lui, ce n'était pas évident. Etre 20e en janvier et finir 8e, c'est beau. Ce que j'ai aimé avec lui, c'est qu'il est resté droit dans ses bottes. Il n'a pas paniqué dans la tempête et il n'est pas tombé dans l'euphorie dans les bonnes périodes. Il est toujours resté tempéré.

Vous voyez l'ASSE jouer la montée la saison prochaine ?

Je le souhaite. La première des choses, c'était de se réconcilier avec le public. Les supporters et l'équipe vont repartir main dans la main pour débuter la saison prochaine. C'est tellement important ici. Quand on voit l'ambiance, 40 000 dans le stade. C'est magnifique, c'est beau à voir. Nos joueurs étaient subjugués. Quand tu es joueur et que tu vois ça, ça te donne envie de venir ici. L'été dernier, ce n'était peut-être pas le cas. Avec ce qu'il s'était passé contre Auxerre, ça pouvait décourager. Là, il n'y a pas à hésiter !

La L2 s'annonce encore plus relevée la saison prochaine...

Oui. Le championnat a passé un palier cette année avec les descentes de Bordeaux, Metz et Sainté. Le Havre n'était pas sûr de monter à la 38e journée malgré une série de 32 matches sans défaite, et tu n'étais pas sûr de te maintenir avec 45 points... Là on va repartir avec les quatre relégués de L1, il y aura encore sûrement Bordeaux, des équipes comme Sochaux, le Paris FC, Bastia, l'ASSE. Ça va être chaud !