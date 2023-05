ASSE, Girondins : Bordeaux met en lumière le talon d’Achille des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Les Verts ne pourront pas dire qu’ils n’ont pas été prévenus. Jeudi, Laurent Batlles a ciblé sa défense et plus précisément le manque de repli défensif comme principal point faible de l’ASSE. « J'aimerais qu'on soit meilleur défensivement. Ça part de devant. Si on travaille mieux devant et au milieu, ça permettra aux défenseurs et au gardien d'être sécurisés, a-t-il relevé en conférence de presse. Notre jeu ne doit pas être à risque si tout le monde fait son travail défensif. Les trois premières équipes de L1 et City jouent à trois derrière. C'est l'animation qu'on y met par les pistons et le cœur du jeu. Ça demande beaucoup de travail collectif et individuel. » Si l’ASSE devrait retrouver Anthony Briançon comme stabilisateur de défense, à 3, Olivier Frapolli a déjà remarqué que la défense des Verts était friable samedi dernier (2-1), avant de mesurer aux Girondins.