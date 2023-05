ASSE – Guingamp : Cafaro et les remplaçants renversants... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

LARSONNEUR (5)

Il n'a rien pu faire sur les deux buts d'El Ouazzani et Courtet. Courageux sur ses dernières sorties aériennes, mais il s'est encore un peu trop énervé. Qu'est-ce qu'il gesticule !

APPIAH (5)

Il a mis beaucoup de temps à entrer dans son match mais à l'image de l'équipe il a beaucoup mieux fini. Une belle tranversalle pour Nkounkou sur le but de la victoire.

SOW (5)

Il a fini avec des crampes. Un match correct mais au centre de la défense, l'absence de Briançon se fait quand même sentir...

PETROT (5)

Il a contré El Ouazzani d'entrée (2e) et récupéré plusieurs coups. Vaillant et vigilant.

Chambost, Wadji, Monconduit... coaching gagnant pour Batlles !





CAFARO (7)

Son égalisation, de la tête, en deux temps, a récompensé son activité. Il avait déjà tiré le corner qui avait permis à Moueffek de marquer. Un bon match, dans la lignée d'une deuxième partie de saison plutôt intéressante.





MOUEFFEK (6), puis BOUCHOUARI

Moueffek a inscrit le premier but de sa carrière du gauche, en profitant d'un corner cafouillé par la défense guingampaise. Sa puissance fait du bien au milieu. Remplacé par BOUCHOUARI, assez peu en vue.



FOMBA (4), puis MONCONDUIT

Devant la défense, Fomba n'a pas été exempt de tout reproche sur l'ouverture du score bretonne. Encore décevant, comme face à Metz (1-3), il a cédé sa place à MONCONDUIT. Un changement qui a porté ses fruits, l'ancien amiénois apportant beaucoup avec son expérience, son engagement et sa qualité de relance.



LOBRY (4), puis WADJI

Lobry, emprunté, lent dans ses transmissions, a encore été peu convaincant. Remplacé par WADJI, qui a apporté de la profondeur et qui a inscrit le but de la victoire en renard des surfaces, avant d'être tout proche du doublé (90e).

NKOUNKOU (5,5)

Le gaucher, énervé, imprécis, n'était pas dans un bon soir. Mais il a sauvé son match et changé le cours de la partie en donnant un caviar à Wadji sur le but de la victoire. Sa 7e passe décisive depuis son arrivée.



BAMBA (4), puis CHAMBOST

Bamba a buté d'entrée sur le portier breton (9e) et il n'a rien fait de bon, souvent statique et peu inspiré dans ses prises de balle. Remplacé par CHAMBOST, auteur d'une bonne entrée et passeur décisif pour Cafaro. Il l'avait déjà été à Rodez (1-1) sur le but de Bamba.



KRASSO (5)

Un joli une-deux que Bamba n'a pu convertir (9e) avant une frappe dans les nuages, du droit (17e). Ce n'était pas un grand Krasso mais sur la fin, il a pesé, distillant de bons ballons, notamment à Wadji (90e). Un duo qui fonctionne bien mieux que celui qu'il forme avec Bamba, lui qui est plus à l'aise en 9 et demi qu'en pointe...