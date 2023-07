ASSE : le troisième maillot des Verts dévoilé !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

On y retrouve une tunique verte et noire avec le bout des manches blanc et le col blanc et noir. Alors qu’une vue aérienne du stade geoffroy-Guichard mettant en avant sa forme rectangulaire est utilisée comme motif sur le maillot domicile, le troisième maillot présente, quant à lui, la vue de face du Chaudron.

🖤 Après avoir dévoilé les tenues home et gardien, puis la tenue away, l’ASSE et @hummelfrance lancent ce jour le kit Third pour la saison 23-24 !



Un nouvel hommage au Chaudron, dont la vue de face sert de motif 🏟️✨ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 12, 2023

