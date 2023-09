ASSE : Moueffek raconte, il a vécu le séisme au Maroc de près

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Le terrible séisme qui a frappé la région de Marrakech a marqué les esprits dans le monde entier. Si le soutien de la communauté internationale pour aider les victimes continue de s’intensifier, Aïmen Moueffek a vécu le drame de près. « J'étais à Fès, à 600 km de l'épicentre, avec mes coéquipiers de la sélection U23, a raconté le milieu de l'ASSE au Progrès. On a vu l’eau de la piscine de l’hôtel déborder, comme si quelqu’un venait de sauter dedans. On s’est dit que ce n’était pas normal puis certains ont senti le sol trembler. On ne comprenait pas trop puis des gens sont sortis de l’hôtel en panique. C’est à ce moment qu’on a compris que c’était un séisme. On est resté un bon moment dans le jardin de l’hôtel avant, vers une heure du matin. »

Plus de 12 000 euros déjà récoltés

Le joueur de 22 ans s’est depuis activé pour soutenir les victimes du séisme. « On est en deuil, comme tout le pays. Nous devons jouer un match contre le Brésil, ce lundi, mais on ne sait pas s’il va se dérouler. Nous sommes dans l’attente. Mardi, je serai de retour à Saint-Étienne, a-t-il ajouté. Par le biais de ma fondation, Al Wahhab, j'ai créé une cagnotte dans l’urgence. Elle a été énormément relayée, également par mes coéquipiers de la sélection. En à peine deux jours, elle est déjà à plus de 12 000 euros. On n’a jamais récolté autant d’argent en si peu de temps. Il va servir aux victimes du séisme et principalement pour les dégâts corporels. »

Un geste de très grande classe après la catastrophe au Maroc ! 👏

