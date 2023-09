ASSE, OL : la rivalité Sainté - Lyon racontée de l'intérieur

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Les plus anciens supporters de l'ASSE s'en souviennent. Lorsque leur club, au plus mal financièrement, s'était résolu à vendre ses joueurs bancables, comme ce fut le cas avec Grégory Coupet et Willy Sagnol. C'était au milieu des années 90 et si la latéral droit avait rejoint l'AS Monaco, Coupet, lui, avait été vendu à l'ennemi juré : l'OL.

"Enc....de stéphanois"

Dans un entretien accordé à la chaîne youtube Les Infos d'Alex, et retranscrit par poteauxcarrés, celui qui a été 7 fois champion de France de suite avec le maillot de l'OL n'a rien oublié de ses premiers jours à Lyon. Pas simple, la rivalité entre les deux clubs. Coupet a rappelé l'accueil que les supporters des vilains lui avaient réservé quand il a débarqué en banlieue en provenance de Sainté en janvier 1997.

"Je pense qu’aujourd’hui il n’y a pas grand monde qui arriverait à subir la pression que j’ai subie. Malheureusement pour les supporters stéphanois, je suis allé chez le voisin. Pour moi c’était l’occasion de ne pas aller très loin, de rester proche de ma famille. J’ai une femme stéphanoise donc c’était parfait. Maintenant, la pression était énorme. J’ai pris la succession de Joseph-Antoine Bell à Saint-Etienne, et à Lyon je remplaçais Pascal Olmeta, qui était adulé et aimé par les supporters lyonnais. Humainement, je n’ai pas été accueilli les bras ouverts à Lyon, c’est le moins que l’on puisse dire…J’ai toujours le souvenir du tag qu’il y avait quand je suis arrivé au centre d’entraînement de l'OL : « Olmeta président, Breton titulaire, on ne veut pas d’un sale Vert ! » Bravo pour la rime, c’était déjà ça au moins.

C’était compliqué. Le premier entraînement que j’ai fait, en plus il avait neigé, à l’époque les gens étaient autour du terrain, ils n’étaient pas derrière les grillages. Dès que je prenais un but, ils disaient : "ça c’est un but de Lyonnais, enculé de Stéphanois !"

