ASSE - QRM : vers un retour de taille dans le onze des Verts !

Battue à Laval samedi dernier (1-2), l’ASSE doit se reprendre à domicile contre QRM pour assurer définitivement son maintien en Ligue 2 (19h). Pour ce faire, Laurent Batlles pourrait enfin pouvoir compter sur un retour de taille : Anthony Briançon. Selon L’Équipe, le capitaine des Verts devrait démarrer la rencontre après avoir été préservé la semaine dernière suite à la longue blessure.

Briançon de retour ?

Entouré de Dennis Appiah et Léo Pétrot, le roc de l’ASSE prendrait alors place dans une défense à 3 et pousserait l’intérimaire Saidou Sow sur le banc de touche. Pour le reste, Batlles pourrait refaire confiance à Aïem Mooueffek et Thomas Monconduit dans l’entrejeu, Famine Fomba étant annoncé remplaçant par le quotidien sportif. À confirmer sur les coups de 18h.

🟢🟡 La compo probable avec le retour d'un taulier ! - https://t.co/TxamLGGfOn🟢🟡mpo probable avec le retour d'un taulier ! pic.twitter.com/hnFQ0172h1 — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) May 20, 2023

Pour résumer Blessé et préservé par le staff de l’AS Saint-Étienne ces derniers temps, le capitaine des Verts Anthony Briançon devrait enfin remettre le bleu de chauffe pour recevoir QRM lors de la 36e journée de Ligue 2 (19h). Déterminant ?

Bastien Aubert

Rédacteur