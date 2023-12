ASSE : un ancien Vert s'est vengé de Galtier !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Trois anciens stéphanois étaient concernés par la rencontre entre Al Duhail et Umm Salal vendredi, au Qatar. Al Duhail est en effet coché par Christophe Galtier, et Umm Salal par Patrice Carteron, qui compte un certain Ousssama Tannane dans son équipe.

Tannane buteur contre Al Duhail

Et c'est justement le Marocain qui a inscrit l'unique but de la rencontre d'une belle frappe du gauche. Une façon pour lui de se rappeler au bon souvenir de Galtier, qui ne l'avait pas beaucoup fait jouer chez les Verts. Et qui a connu son premier revers en championnat qatari.

🎥 | شاهد صاروخية أسامة طنان في نادي الدحيل ⚽️🔥 pic.twitter.com/3kPKomjhYx — نادي أم صلال الرياضي (@ummsalalsc) December 1, 2023

