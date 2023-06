ASSE : une grande nouvelle pour les Verts va tomber ce vendredi !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C'est la priorité de chaque supporter. En Ligue 1 comme en Ligue 2. Et ceux de l'ASSE, désormais habitués à l'étage inférieur, pourraient connaître leur futur programme de la saison en fin de semaine.

Programme vendredi ?

En effet, et selon une information donnée par la mise au vert sur son compte twitter, le tant attendu calendrier de Ligue 2 devrait être dévoilé ce vendredi. On sait déjà que l'ASSE ouvrira la saison à domicile. Et cette fois sans points en moins ni tribunes fermées.

C'est déjà ça.