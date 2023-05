ASSE : Guillou demande aux actionnaires d'agir vite pour la vente des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'ASSE est en passe de se sauver après une première partie de saison cataclysmique mais son avenir reste flou avec une vente du club qui continue d'agiter ses coulisses. Dans sa chronique au Progrès après ASSE-Guingamp (3-2), Patrick Guillou a interpelé Bernard Caiazzo et Roland Romeyer...

Il souhaiterait de la transparence

« Les deux actionnaires doivent enfin se faire la courte échelle pour regarder au dessus du mur. Le « papa poule » des joueurs et le « papa pool » des investisseurs ne doivent plus mener le public vert en terre inconnue. Eviter absolument un énième choix de la discorde. » Selon Guillou, les deux actionnaires doivent « communiquer le plus rapidement possible sur l'avenir du club. Quel(s) président(s) ? Quel budget ? Quel staff technique ? Et le plus important, quel objectif sportif ? »

pic.twitter.com/eHN3VRDo8s Juste pour info … c’est un mensonge éhonté.À Saint Étienne par exemple Pinocchio a pris 1 pt / match en Ligue 1. Claude Puel à Sainté en Ligue 1 a pris 1,07 pt / match. Même si on raconte 100 fois la même histoire, elle n’est pas forcément vraie … — GUILLOU Patrick (@pguillou42) April 9, 2023