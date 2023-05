ASSE : Wadji ou Bamba, Laurent Batlles refuse de trancher !

Zapping But! Football Club ASSE : enfin de la compétence chez les Verts ?

Face à l'EA Guingamp, Laurent Batlles – qui disposait de toutes ses armes offensives – a fait un choix en privilégiant Abdel Kader Bamba à Ibrahima Wadji aux côtés de Jean-Philippe Krasso pour composer l'attaque de l'ASSE.

Batlles garde une réserve sur son animation offensive

Pour autant, le coach des Verts s'est défendu de faire une hiérarchie entre ses buteurs alors que le Sénégalais a donné la victoire aux siens après son entrée en jeu : « Non je ne dirais pas que c’est plus intéressant ou pas par rapport à l'association entre Krasso et Bamba. J’ai la possibilité d’avoir trois attaquants. Ibra' (Wadji), son jeu est très énergivore, on sait ce que peut représenter Ibra, notamment dans les courses et devant le but. Ce sont des joueurs différents, c'est important de concerner tout le monde. Ibra' a des qualités que d’autres n'ont pas notamment dans les trente derniers mètres, il est très important pour le groupe ».

Lors de sa conférence de presse d'après-match, Laurent Batlles a également tiré un grand coup de chapeau à ses pistons, décisifs pour retourner un match mal engagé : « Que ce soit Mathieu (Cafaro) ou Niels (Nkounkou), ils sont très importants. Après il faut de la présence devant le but ».

Pour résumer Disposant de trois attaquants compétitifs à l'ASSE, Laurent Batlles se garde bien d'établir une hiérarchie entre Kader Bamba et Ibrahima Wadji derrière Jean-Philippe Krasso. Pour lui, les deux profils sont intéressants et offrent autant d'armes.

