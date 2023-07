ASSE – Mercato : Giraudon, Pintor, Maçon... Des départs oui, de l'argent en caisses non !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Si la direction des Verts cherche des liquidités pour mener à bien son début de Mercato, le nettoyage des indésirables de l'effectif ne met pas franchement de beurre dans les épinards. Jean-Philippe Krasso (Etoile Rouge) est d'ailleurs loin d'être le seul à être parti sans rapporter le moindre centime à l'ASSE. Recrue star de l'été 2022 et promis à devenir l'un des hommes forts de Laurent Batlles, Jimmy Giraudon est d'ailleurs le symbole de ces départs sans retombées. Vendredi dernier, l'ASSE a annoncé la résiliation à l'amiable du contrat de son défenseur de 31 ans.

Apparu à 17 reprises l'an passé et recrue majeure de l'été pour Laurent Batlles, l'ancien Troyen est passé à côté de sa relance dans le Forez. Remplaçant sur la deuxième partie de saison mais professionnel dans son attitude malgré tout, Giraudon pourrait rebondir dans un autre club de Ligue 2 ou en Suisse (Lausanne-Ouchy). Du côté de l'ASSE, il s'agissait surtout de s'économiser une année de contrat pour un boulet.

Des options pour des retombées futures

Lenny Pintor, recruté à Lyon où il végétait en réserve, a, lui aussi, été l'une des grosses déceptions de la saison à l'ASSE (1 but, 1 passe décisive en 21 apparitions). Pas au niveau, il avait été écarté du groupe lors des derniers mois. Saint-Etienne ne comptait plus sur lui, à un an du terme de son contrat, et lui trouver un point de chute semblait délicat. Mais l'attaquant s'est engagé avec LASK, pour trois ans la semaine passée. Le club forézien a cédé son joueur gratuitement au club autrichien, 3e de son championnat cette saison. Pas d'indemnité de transferts afin de ne rien verser à l'OL, qui avait gardé un pourcentage à la revente... Mais un transfert de pourcentage sur un éventuel futur transfert, au cas où Pintor brillerait sur la scène européenne, par exemple.

Autre joueur cédé pour pas grand chose avec le simple espoir que l'Europe du football le mette en vitrine : Yvann Maçon (24 ans). L'ancien Dunkerquois voyait sa cote sur le marché plongée. Il y a encore un an, l'ASSE avait refusé 3 M€ de Brest dans l'espoir d'en récupérer 5. Depuis, il y a eu un prêt mitigé au Paris FC (Ligue 2) et le latéral droit s'est envolé le week-end dernier pour l'Israël. Direction le Maccabi Tel-Aviv, troisième du championnat local l'an passé, sur la base d'un prêt avec option d'achat. Alors qu'il lui reste encore deux ans de contrat (2025), Yvann Maçon part à la relance avec la perspective de disputer la prochaine Ligue Europa Conférence. D'ici à l'été 2024, l'ASSE espère pouvoir récupérer quelques deniers pour un joueur recruté 450 000€ en janvier 2020...

