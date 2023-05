ASSE - Mercato : Nkounkou lâche un autre indice sur son avenir

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

En début de journée, nous avons relayé la grosse information de l'interview accordée par Niels Nkounkou au site de la Ligue 2, à savoir que le défenseur prêté par Everton à l'ASSE en janvier voulait se fixer dans un projet. Sur les trois dernières années, le gaucher de 22 ans a connu cinq clubs (OM, Everton, Cardiff, Standard, Saint-Etienne) et il aimerait se stabiliser. Mais pas n'importe où. Car un peu plus loin dans l'entretien, il explique que la France serait l'idéal pour lui. Ce qui le rapproche un peu plus d'un transfert définitif chez les Verts, où il dit se sentir très bien...

"Quand tu es dans ton pays, tout est plus facile"

"C’est vrai que j’ai fait déjà pas mal de clubs (sourire). Mon parcours m’a aidé à me forger un mental et ça s’est vu à mon arrivée ici. Il ne m’a fallu que quelques jours pour me sentir intégré dans le groupe, ce qui m’a permis de vite être décisif. C’est grâce aux joueurs, au staff et à tout le monde au club que je réussis ce type de performances avec les Verts. On m’a tout de suite fait me sentir chez moi. Mais je n’avais pas de doute sur le fait que j’allais m’adapter rapidement ici. Contrairement à mes dernières expériences, à Everton, au Standard ou Cardiff, je revenais en France. Quand tu es dans ton pays, que tout le monde parle la même langue que toi, tout est plus facile. A l’étranger, c’est autre chose même si, à Everton, j’avais la chance de pouvoir compter sur des Français pour m’aider en cas de besoin, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Mais c’est sûr que c’est plus facile de rentrer chez soi et de se retrouver avec des joueurs que j’avais déjà croisés sur les terrains."

La fiche de Niels Nkounkou

Sensation de la seconde partie de saison, le Stéphanois @NielsNkounkou dit tout 🤝



💥 Son explosion à l’@ASSEofficiel

🙌 Les conseils de Carlo Ancelotti

😍 Son modèle Lucas Digne

👀 Les JOhttps://t.co/IsL4u1mCuD — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) May 10, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer L'ASSE aurait l'intention de lever l'option d'achat dont elle bénéficie auprès d'Everton pour Niels Nkounkou. Avec l'idée de peut-être vendre le défenseur dans la foulée. Mais l'intéressé, lui, aimerait se fixer sur un projet, et si possible en France.

Raphaël Nouet

Rédacteur