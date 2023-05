ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Sainté a dilapidé trop de points bêtement cette saison »

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

« Vendredi soir, l'ASSE a encore perdu deux points à l'extérieur à Caen (2-2) après avoir pourtant mené de deux buts. C'est le symbole de cette saison avec une équipe stéphanoise dominante en attaque mais qui est trahie par sa manière de défendre. La première période des Verts est aboutie avec ce score de 2-0 et de belles situations. A d'Ornano, Saint-Etienne a eu six énormément situations pour seulement deux ballons au fond. Malheureusement, quand on ne convertit pas ses occasions pour tuer le match, on s'expose et c'est encore ce qui s'est passé... Pour moi, c'est le principal chantier de la saison prochaine : solidifier derrière pour ne plus obliger les attaquants à inscrire 3-4 buts par match. Dans cette équipe, il y a un vrai problème d'efficacité collective au delà de l'éternel regret de ces trois points de pénalité qui auraient fait de l'ASSE l'actuel 6ème de Ligue 2 sur la saison. Même s'il reste encore un dernier match avant de tirer le bilan de cette année, Saint-Etienne a dilapidé trop de points bêtement cette saison.

« Les 4-3 et 4-4, c'est bien joli mais si la finalité c'est de rester en Ligue 2... »

Défensivement, on a encore vu des absences coupables, des erreurs de marquage... Ce qui me dérange le plus c'est de me dire que, dans un match couperet, le scénario aurait sans doute été le même. C'est vraiment quelque chose qu'il faudra corriger de manière urgente. J'ai entendu les mots d'Anthony Briançon à Caen : « Il faudra grandir la saison prochaine ». Après est-ce que faire preuve de maturité, c'est fermer le jeu à 2-0 ? A titre personnel, je pense que non. Pour moi, il faut surtout arrêter d'être insassiable. Quand on mène 2-0 à l'extérieur, toujours s'exposer et aller de l'avant... Oui, c'est très bien mais ça prouve aussi qu'on sait que la défense est fragile et qu'on se sent obligé d'en faire plus. Pour moi, grandir un peu, c'est d'abord être plus tranquille, plus rigoureux, avoir davantage confiance en sa ligne arrière.

Je pense que le visage du Sainté de Laurent Batlles part d'abord d'un bon sentiment : toujours chercher à faire le spectacle, avoir une identité de jeu forte et offensive. Mais il faut parfois savoir être efficace. Demandez à n'importe quel supporter : s'il sera sans doute heureux d'avoir une équipe joueuse mais il préfèrera sans doute moins de jeu et plus de résultats si cela peut permettre un retour plus rapide dans l'élite du football. Les 4-3 et 4-4, c'est bien joli mais si la finalité c'est de rester en Ligue 2...

« Les trophées UNFP ? Ce n'est pas complètement illogique »

Dans un championnat où la remontée s'annonce difficile avec peut-être Bordeaux et le FC Nantes en adversaire, il ne faudra vraiment pas se tromper l'été prochain pour ne pas vivre le syndrome d'équipes comme Caen, Guingamp ou Sochaux. L'ASSE ne peut pas se permettre de rester dix ans en Ligue 2. Avec seulement deux accessions directes, un barrage et les habituelles surprises, forcément il risque d'y avoir des grands noms sur le carreau la saison prochaine. Cette fois-ci, le démarrage a son importance. Ce n'est pas en milieu ou en fin de saison qu'il faut se dire que les points sont rattrapables. Aucun point ne l'est. J'espère que, dès la première journée de la saison prochaine, l'ASSE sera capable de livrer des matchs de Coupe.

Pour finir, un mot sur les trophées UNFP de Ligue 2 qui ont rendu leur verdict. L'ASSE dispose de trois joueurs dans le onze-type du championnat (Nkounkou, Krasso et Bouchouari) mais n'a ramené aucun titre à la maison et pour moi, ce n'est pas complètement illogique. Arthur Desmas (Le Havre) meilleur gardien ? C'est le patron de la meilleure défense. Gautier Larsonneur a certes été excellent mais il a aussi eu quelques ratés. Il était sans doute un peu moins régulier. Georges Mikautadze plutôt que Jean-Philippe Krasso ? Le Géorgien a sans doute porté Metz vers la Ligue 1 par ses buts. C'est loin d'être un scandale. Il a gagné son match pour le titre de meilleur buteur du championnat. Krasso a certes eu d'excellents moments dans la saison mais, au final, quand votre équipe termine au milieu de tableau, c'est assez normal qu'on privilégie davantage un joueur qui a su être tueur dans les moments importants... »

Pour résumer Denis Balbir estime que l'ASSE a encore beaucoup de travail en vue de bien préparer la saison prochaine. A Caen, notre consultant a encore vu au grand jour l'un des grands défauts des Verts sur cet exercice. Il espère du changement pour viser la montée.

Alexandre Corboz

Rédacteur