Disparition de Diogo Jota : l’immense peine de Jordan Henderson à Anfield (vidéo)

Venu rendre hommage à Diogo Jota, son ancien coéquipier, Jordan Henderson, l’ancien capitaine de Liverpool, n’a pu retenir ses larmes.

Tout Liverpool est sous le choc depuis hier matin et l’annonce du décès de Diogo Jota. L’ailier portugais s’est tué en voiture en compagnie de son frère André Silva dans la nuit sur une route espagnole. Leurs corps ont été rapatriés au Portugal hier dans l’après-midi. L’enterrement aura lieu samedi matin à Gondomar, la ville d’origine de la famille des deux joueurs.

Depuis l’annonce du drame, de nombreux supporters des Reds se sont recueillis devant Anfield où des bouquets de fleurs ont été déposés. Jordan Henderson, l’ancien milieu de terrain de Liverpool, s’est joint à eux. Et en se recueillant après avoir déposé des offrandes, il n’a pu contenir son émotion. Les Reds ont annoncé dans la soirée, via un communiqué, que le numéro 20 de Jota serait immortalisé. «Le numéro 20 sera immortalisé pour ses contributions en tant que membre de l’équipe de Liverpool qui a remporté le titre en 2024/25 – le 20e du club – grâce et son dribble et sa frappe caractéristique devant le Kop pour sceller la victoire dans le derby de la Merseyside en avril» écrit le club. Le dernier but inscrit par le joueur, qui avait 28 ans.