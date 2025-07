Émotion et rassemblement au Portugal pour les funérailles de Diogo Jota et André Silva

Liga • ...

Avant le quart de finale de Coupe du Monde des clubs entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund (22h), Xabi Alonso était présent en conférence de presse. Extraits. Le match « Après les huitièmes contre la Juve, on veut faire un pas de plus, et le suivant, ce sont les quarts contre Dortmund. C’est […]