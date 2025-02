Real Madrid : CR7 dénonce un scandale Vinicius et a ciblé un nouveau Zidane à Madrid

Cristiano Ronaldo n’a toujours pas compris pourquoi l’ailier brésilien du Real Madrid Vinicius Junior n’avait pas remporté le dernier Ballon d’Or, au profit du milieu espagnol Rodri (Manchester City).

Le temps passe, y compris dans le petit monde du football, mais la voix de Cristiano Ronaldo (39 ans) porte toujours. Et notamment au Real Madrid, ou les stars actuelles (Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior) ne parviendront pas de sitôt à effacer les exploits de l’ancien attaquant merengue. Le Portugais, qui évolue en Arabie Saoudite depuis janvier 2023, a récemment pris la parole pour s’offusquer du non sacre du Brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, lors du dernier Ballon d’Or.

« Vinicius méritait le Ballon d’Or »

Si CR7 n’a évidemment rien contre Rodri, le lauréat, qui lui évolue en Premier League (Manchester City) et non en Liga, il pense tout de même que les votes ont été biaisés. Même si il reste évasif sur un quelconque complot contre l’équipe du Real Madrid, en règle générale, ou aux dépens de Vinicius Junior, en particulier. « Il méritait de gagner le Ballon d’Or mais je ne suis pas surpris. Il n’y a aucune crédibilité. J’étais très déçu pour lui, il le méritait vraiment. J’ai eu de la peine pour lui. Mais ensuite j’ai compris. Il y a des combats qui n’en valent pas la peine », a déploré Cristiano Ronaldo dans des propos accordés à La Sexta.

CR7 fan de Bellingham

Autre sujet, plus positif cette fois : le joueur offensif du Real, Jude Bellingham (21 ans). Cristiano Ronaldo ne s’est pas arrêté sur les performances de Kylian Mbappé, mais il voit plutôt en l’international anglais le nouveau Zinédine Zidane du club merengue ! Rien que ça. « Jude Bellingham me rappelle beaucoup Zinédine Zidane. Il a certaines de ses qualités. Il donnera beaucoup au Real Madrid. » Pour évoquer le parcours de Zidane au Real Madrid, Cristiano Ronaldo est à n’en pas douter le footballeur idoine. Lui qui a connu ses exploits et lui qui l’a eu comme entraîneur au sein du club espagnol pendant plus de deux saisons et un grand nombre de matches. Un sacré compliment, en tout cas, pour Jude Bellingham.

