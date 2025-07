Nouvelle polémique pour Lamine Yamal, visé par une action en justice suite à sa fête d’anniversaire.

Lamine Yamal, la star du FC Barcelone, vient de souffler ses 18 bougies avec une grande fête ce samedi soir. Cependant, cette célébration est entachée par une controverse majeure. En effet, il aurait fait appel à des personnes atteintes de nanisme pour divertir les invités, ce qui a suscité une vive réaction de l’Association ADEE, qui défend les droits des personnes atteintes d’achondroplasie et autres formes de nanisme. Elle a d’ailleurs lancé une action en justice envers le joueur blaugrana, et publié un communiqué.

La présidente de l’ADEE sort du silence

« Aujourd’hui, il a été révélé que, lors des célébrations de l’anniversaire du jeune footballeur Lamine Yamal, figure emblématique du football espagnol, plusieurs personnes atteintes de nanisme ont été recrutées pour participer à des activités de divertissement, sans autre but que de servir d’attraction et de spectacle. Pour l’Association, ce type de pratique est inacceptable, car il perpétue les stéréotypes, alimente la discrimination et porte atteinte à l’image et aux droits des personnes atteintes de nanisme et de l’ensemble de la communauté des personnes handicapées. Les spectacles ou activités récréatives dans lesquels des personnes handicapées ou d’autres circonstances sont utilisées pour provoquer la moquerie, le ridicule ou la dérision du public d’une manière contraire au respect de la dignité humaine sont interdits. Lorsqu’une personne influente recourt à ce type de pratique, les dommages sont encore plus importants, car cela renvoie le message que la discrimination est acceptable ou insignifiante, surtout chez les jeunes. Il est de la responsabilité de chacun d’éradiquer définitivement l’objectification de la différence et d’éduquer aux valeurs de respect et d’égalité », a communiqué Carolina Puente, présidente de l’ADEE.

Une nouvelle polémique pour Lamine Yamal, après les scandales avec l’influenceuse Fati Vazquez, âgée de 29 ans, et Claudia Bavel, une créatrice de contenus pour adulte.