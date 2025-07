Après Ansu Fati et Pablo Torre, d’autres départs pourraient se préciser au FC Barcelone.

Le FC Barcelone est lancé dans une opération dégraissage car son effectif affiche un trop plein. Ansu Fati et Pablo Torre sont déjà partis, le premier à Monaco et le second à Majorque. Le prochain blaugrana à quitter le Barça devrait être Pau Victor. Arrivé l’été dernier en provenance de Girona, l’attaquant de 23 ans est tout proche de rejoindre Braga pour 15 millions d’euros (12 millions d’euros, plus 3 de bonus).

La Roma veut Bernal

Oriol Romeu, Andreas Christensen et Gerard Martin ne devraient pas être retenus eux non plus, et Marc Bernal, d’après Sky Sports Italia, est dans le viseur de la Roma, alors que son contrat n’a toujours pas été renouvelé et qu’il expire dans un an. Gian Piero Gasperini apprécie le profil du joueur de 17 ans, et le contact a déjà été établi. D’autres clubs de Serie A, mais aussi de Premier League et de Liga, dont le Betis, seraient aussi sur le coup. Reste à voir la position du joueur et celle du Barça, qui reste susceptible de lui proposer une prolongation de son contrat…